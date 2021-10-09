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На Украине заговорили об опасных перспективах вступления в ЕС
09 октября 2021, 17:15 • 126 • Политика
Перед получением членства Незалежной предстоит решить немало внутренних проблем
Украинский дипломат Владимир Цыбульник, который ранее занимал пост временного поверенного в делах страны в Боснии и Герцеговине, заверил, что вступление Незалежной в Евросоюз может быть опасно.
Так, дипломат отметил, что Киев выбрал неправильную тактику, решив ориентироваться на Грузию и Молдавию, которые тоже хотят стать членом ЕС. Тесное сотрудничество Украины и этими странами может сказаться на европерспективах страны.
В качестве альтернативы Цыбульник предложил правительству поскорее заняться улучшением экономического благосостояния Украины. В своей статье для "Зеркала недели" дипломат отметил, что если Незалежная действительно хочет получить членство в Европейском союзе, то нужно претворять в жизнь те реформы, без которых вступление невозможно в принципе.
Но и даже в этом случае ситуация остается очень туманной, поскольку в самом объединении нет единого мнения по вопросу необходимости расширения и принятия новых членов. Тем более, что экс-еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан уже говорил о том, что принятие Украины в состав объединения в ближайшем будущем невозможно.
В Киеве, к слову, придерживаются аналогичной точки зрения. Оценивая перспективы вступления в Евросоюз, на Украине предположили, что это произойдет "черт знает когда".
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