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На Украине заговорили о заборе на границе с Белоруссией
09 ноября 2021, 17:40 • 156 • Политика
Киев поддерживает истерию вокруг мигрантов
Некоторые украинские политические деятели не прочь обзавестись глухим забором на границе между Незалежной и Белоруссией. Такую идею озвучил украинский экс-премьер Арсений Яценюк, который некогда пытался построить забор между Украиной и Россией. Он убежден, что властям пора приступить к строительству стены на общих с белорусским государством рубежах.
Такое громкое заявление известный государственный деятель сделал на фоне серьезных проблем на польско-белорусской границе. Сейчас там обосновались мигранты, которые во что бы то ни стало хотят попасть на территорию Европейского союза, чтобы получить там убежище.
Неудивительно, что в свойственной некоторым незалежным манере Яценюк обвинил в разразившемся кризисе российского лидера Владимира Путина. Он считает, что происходящее является "началом гибридного штурма" со стороны России.
Украинский политик уверен, что проблема с мигрантами и исходящая от них угроза всему "цивилизованному" миру должна стать главным предметом обсуждения для украинских безопасников. Представители СНБО должны задуматься о защите родного государства.
Яценюк убежден: для того чтобы не пасть жертвой "засланных" Белоруссией и Россией мигрантов, Украине нужна надежная стена на рубежах с белорусским государством. Такой оригинальной версией разворачивающихся событий политик поделился на личной странице в социальной сети.
Тем временем, ситуация на границе между Польшей и Белоруссией обостряется. Недавно стало известно, что Варшава стянула к рубежам боевую технику.
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