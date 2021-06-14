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На Украине заговорили о шансах получить компенсацию из-за газа в обход страны

14 июня 2021, 11:15  •  140 • В мире
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов вести переговоры о получении компенсации за потери газа из-за запуска нового хаба.
На Украине допустили возможность получения компенсации по газу. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, речь идёт о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа из-за запуска "Северного потока - 2".
Конкретики в беседе с Die Welt он приводить не стал, однако уточнил, что если такие переговоры будут предложены, то Незалежная их рассмотрит.
"Но мы необязательно, - заметил он, - согласимся на то, что нам предложат".
Кулеба вновь заявил, что новый газопровод является для безопасности Украины угрозой.
По мнению министра, готовность США добиться оговорённых выше компенсаций в последнее время "существенно возросла".

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