На Украине заговорили о шансах получить компенсацию из-за газа в обход страны

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев готов вести переговоры о получении компенсации за потери газа из-за запуска нового хаба.

На Украине допустили возможность получения компенсации по газу. Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, речь идёт о получении компенсации из-за потери прибыли от транзита газа из-за запуска "Северного потока - 2".

Конкретики в беседе с Die Welt он приводить не стал, однако уточнил, что если такие переговоры будут предложены, то Незалежная их рассмотрит.

"Но мы необязательно, - заметил он, - согласимся на то, что нам предложат".

Кулеба вновь заявил, что новый газопровод является для безопасности Украины угрозой.

По мнению министра, готовность США добиться оговорённых выше компенсаций в последнее время "существенно возросла".