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На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" конфликта в Донбассе

12 октября 2021, 22:50  •  109 • Политика
Украинский политолог Фесенко заявил о важности "холодного мира" Киева с Москвой. Для этого он предложил заморозить конфликт в Донбассе.
На Украине заявили о возможности заключить "холодный мир" с Россией. С соответствующим заявлением выступил украинский политолог Владимир Фесенко в эфире YouTube-канала UkrLife.
По словам украинского эксперта, Киеву необходимо снизить градус напряжённости с Москвой. В качестве удачного примера он привёл отношения Грузии с Россией. Несмотря на войну 2008 года, Тбилиси удалось сделать отношения с Москвой более мягкими и восстановить экономические связи. Политолог советует Киеву сделать то же самое.
То есть вместо нынешней ситуации некий холодный мир. Это не разрядка, не потепление, тем более не возврат к прежним отношениям, что просто нереально в обозримой перспективе. А вот некий холодный мир,
- объяснил Владимир Фесенко.
Для этого он предложил "заморозить" конфликт в Донбассе. По мнению политолога, это должно поспособствовать развитию диалога между двумя странами. Он даже не исключил восстановления воздушного сообщения между Киевом и Москвой.

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