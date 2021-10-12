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На Украине заговорили о "холодном мире" с Россией и "заморозке" конфликта в Донбассе
12 октября 2021, 22:50 • 109 • Политика
Украинский политолог Фесенко заявил о важности "холодного мира" Киева с Москвой. Для этого он предложил заморозить конфликт в Донбассе.
На Украине заявили о возможности заключить "холодный мир" с Россией. С соответствующим заявлением выступил украинский политолог Владимир Фесенко в эфире YouTube-канала UkrLife.
По словам украинского эксперта, Киеву необходимо снизить градус напряжённости с Москвой. В качестве удачного примера он привёл отношения Грузии с Россией. Несмотря на войну 2008 года, Тбилиси удалось сделать отношения с Москвой более мягкими и восстановить экономические связи. Политолог советует Киеву сделать то же самое.
- объяснил Владимир Фесенко.
Для этого он предложил "заморозить" конфликт в Донбассе. По мнению политолога, это должно поспособствовать развитию диалога между двумя странами. Он даже не исключил восстановления воздушного сообщения между Киевом и Москвой.
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