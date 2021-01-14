На Украине заговорили о "компромиссах" по Крыму

Москве и Киеву необходимо договариваться по вопросу Крыма для разрешения всех противоречий между Россией и Украиной. Об этом заявил первый президент Незалежной Леонид Кравчук в эфире радиостанции НСН.

Бывший лидер нации уверен, что лишь путем переговоров и компромиссов можно урегулировать конфликты и проблемы.

"Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности", – сказал пан Кучма, умолчав, что именно киевский режим перекрыл Северо-Крымский канал, поставлявший до лета 2014 года днепровскую воду на полуостров.

Зато политик отметил, что уже семь лет не удается разрешить вооруженный конфликт в Донбассе. При этом он считает, что и власти Незалежной не во всем правы.

