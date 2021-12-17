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На Украине зафиксирован рекордный отток населения за последние 11 лет
17 декабря 2021, 21:40 • 40 • Украина
В 2021 году из Украины выехали и не вернулись обратно более 600 000 украинских граждан, и эта цифра является рекордной за последние 11 лет. Об этом сообщает статистический сервис Opendatabot.
Сервис указывает, что, начиная с 2010 года, из Украины ежегодный отток составлял около 500 тысяч человек.
Согласно прогнозу аналитиков Opendatabot, если выехавшие украинцы не вернутся на родину, то к концу 2021 года можно будет говорить о 3,3 миллиона уехавших из страны за последние 11 лет.
Авторы аналитического материала отметили, что единственным годом, когда вернувшихся домой было на 80 тысяч больше, чем выехавших, стал отмеченный началом эпидемии COVID-19 2020 год.
По данным Госстата, за январь-июль 2021 года население Украины сократилось на 226 тыс. человек. По состоянию на 1 августа в государстве проживало 41,362 млн человек.
При этом, количество умерших существенно преобладает над количеством рожденных: на 100 умерших — 40 рожденных.
Также в январе-июле на Украину прибыло 244,6 тыс. человек — на 30 тыс. больше, чем за 7 месяцев прошлого года.
В то же время страну покинули 233 тыс. человек — на 26 тыс. больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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