На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки

В Ирпенском регионе Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветряной оспы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.

«За медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и ещё пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина со сроком 36 недель беременности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

«В связи с этим департаментом здравоохранения области был созван оперативный штаб по ликвидации заболевания корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Украине с начала года корью заболели около 6,5 тыс. человек.