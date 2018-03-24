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На Украине зафиксировали вспышку кори и ветрянки

24 марта 2018, 15:24  •  68 • Украина
В Ирпенском регионе Киевской области зафиксировали вспышку кори и ветряной оспы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облгосадминистрации.
 
Reuters
 

«За медицинской помощью обратились шесть военнослужащих с ветрянкой и ещё пятеро с подозрением на корь. Среди больных есть одна женщина со сроком 36 недель беременности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больные находятся в инфекционном отделении Ирпенской больницы.

«В связи с этим департаментом здравоохранения области был созван оперативный штаб по ликвидации заболевания корью и ветряной оспой, которым был разработан соответствующий план мероприятий», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на Украине с начала года корью заболели около 6,5 тыс. человек.

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