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На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей

14 августа 2018, 15:54  •  225 • Украина
Объёмы производства автомобилей на Украине в июле 2018 года снизились на 67% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.
 
© Reuters
 

В сообщении отмечается, что при этом по сравнению с 2017 годом автопроизводство в стране уменьшилось на 57%.

«Всего в прошлом месяце была выпущена 221 единица автотранспорта. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателю текущего года (-67%)», — заявили в ассоциации.

В апреле объёмы автопроизводства на Украине упали на 13%.

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