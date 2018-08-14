На Украине зафиксировали резкое снижение производства автомобилей

Объёмы производства автомобилей на Украине в июле 2018 года снизились на 67% по сравнению с прошлым месяцем. Об этом информирует пресс-служба Ассоциации автопроизводителей Украины.

В сообщении отмечается, что при этом по сравнению с 2017 годом автопроизводство в стране уменьшилось на 57%.

«Всего в прошлом месяце была выпущена 221 единица автотранспорта. Отрицательная динамика зафиксирована также и по отношению к июньскому показателю текущего года (-67%)», — заявили в ассоциации.

В апреле объёмы автопроизводства на Украине упали на 13%.