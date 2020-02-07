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На Украине зафиксировали дефицит медицинских масок
07 февраля 2020, 16:24 • 77 • Украина
Дефицит медицинских масок наблюдается на Украине. Об этом сообщил генеральный директор директората общественного здоровья украинского Минздрава Андрей Скипальский.
РИА Новости
«В Минздраве Украины состоялась встреча под председательством заместителя министра Виктора Ляшко с производителями и дистрибьюторами хирургических масок и их поставщиками. Поскольку можно наблюдать некоторый дефицит на рынке, были обсуждены определённые меры по решению вопроса дефицита на складах и в розничных сетях», — приводит его слова УНН.
4 февраля RT писал, что в адрес Росздравнадзора и Роспотребнадзора было направлено обращение с инициативой запретить аптекам поднимать цены на маски и ряд лекарств во время распространения опасных заболеваний.
Позднее ФАС пообещала наказывать за завышенные цены на медицинские маски в России.
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