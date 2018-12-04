На Украине зафиксировали 78 нападений на журналистов с начала 2018 года

На Украине с начала 2018 года зафиксировано 78 случаев нападения на журналистов. Об этом заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«В ноябре зафиксировано шесть случаев физической агрессии в отношении журналистов, причём большинство инцидентов сопровождалось публичным унижением работников СМИ со стороны радикально настроенных «активистов​», — говорится в сообщении на сайте союза журналистов Украины.

Томиленко добавил, что ситуация с физической безопасностью сотрудников СМИ продолжает оставаться напряжённой.

В последние годы украинские средства массовой информации, а также журналисты различных медиа всё чаще подвергаются разным формам давления со стороны как властей страны, так и различных организаций.

Так, например, 3 декабря радикалы попытались заблокировать работу телеканала «НАШ» в Киеве. Кроме того, 18 ноября в Киеве радикалы напали на сотрудника канала NewsOne.