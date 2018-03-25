На Украине задним числом придумали благородное объяснение потере флота в Крыму

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Военные корабли Украины были принесены в жертву спасению ее сухопутной армии от России, утверждают в ВСУ.

Украинский флот был принесен в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы выиграть время на приведение армии в боеготовность. Об этом заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.

По ее словам, украинские моряки в 2014 году якобы сознательно тянули время, чтобы дать вышестоящим структурам возможность создать условия для ответного удара с помощью ВСУ. На переговоры к ним приезжали "высшие руководители силовых ведомств России", утверждает она.

"Мы протянули время до месяца. Поверьте, это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ - АТО", - сказала Каналюк. По ее словам, это дало украинской армии возможность собрать все силы в кулак и предотвратить оккупацию России.