|
На Украине задним числом придумали благородное объяснение потере флота в Крыму
25 марта 2018, 14:24 • 205 • Политика
Военные корабли Украины были принесены в жертву спасению ее сухопутной армии от России, утверждают в ВСУ.
Украинский флот был принесен в жертву во время присоединения Крыма к России, чтобы выиграть время на приведение армии в боеготовность. Об этом заявила помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк.
По ее словам, украинские моряки в 2014 году якобы сознательно тянули время, чтобы дать вышестоящим структурам возможность создать условия для ответного удара с помощью ВСУ. На переговоры к ним приезжали "высшие руководители силовых ведомств России", утверждает она.
"Мы протянули время до месяца. Поверьте, это было непросто. И государство придумало впоследствии механизм использования ВСУ - АТО", - сказала Каналюк. По ее словам, это дало украинской армии возможность собрать все силы в кулак и предотвратить оккупацию России.
Подпишитесь на нас
205
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
24 марта 2018, 23:39
|
20 марта 2018, 01:09
|
20 марта 2018, 10:54
|
23 марта 2018, 20:09
|
21 марта 2018, 12:54
|
22 марта 2018, 21:24
|
19 марта 2018, 00:39