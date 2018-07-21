На Украине задержали владельца маршрутки после ДТП, в котором погибли две россиянки

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В Житомирской области Украины полицейские задержали владельца маршрутного такси, ставшего участником ДТП, в результате которого погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Об этом сообщается на сайте местной полиции.

РИА Новости

«В порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровненской области», — заявили в полиции. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов установили нарушение ряда требований к техническому состоянию автобуса, осуществлявшего перевозку людей. Ранее стало известно, что в ДТП в Житомирской области погибли две россиянки — девочка 2010 года рождения и женщина 1984 года рождения.