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На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады
17 августа 2019, 00:09 • 5 • Украина
Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады Украины, имя которого не называется. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте киевской полиции.
РИА Новости
«Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, имеющий свидетельство о временном проживании на Украине», — говорится в сообщении.
По данным полиции, 16 августа около 10:00 неизвестные совершили нападение на депутата украинского парламента и скрылись с места происшествия на автомобиле.
Уточняется, что подозреваемый был задержан через несколько часов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В июле в Николаеве неизвестные совершили нападение на кандидата в депутаты.
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