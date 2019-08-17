Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке…»
Климатическое оружие США или "черные лесорубы": Кто виноват в неурожае...
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе: три дня и выходные
9 мая разобьет рабочую неделю пополам - Роструд
Главная / Украина

На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады

17 августа 2019, 00:09  •  5 • Украина
Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады Украины, имя которого не называется. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте киевской полиции.
 
РИА Новости
 

«Злоумышленником оказался 23-летний житель другого государства, имеющий свидетельство о временном проживании на Украине», — говорится в сообщении.

По данным полиции, 16 августа около 10:00 неизвестные совершили нападение на депутата украинского парламента и скрылись с места происшествия на автомобиле.

Уточняется, что подозреваемый был задержан через несколько часов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В июле в Николаеве неизвестные совершили нападение на кандидата в депутаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



5
Источник
Похожие новости
16 августа 2019, 01:24
СМИ: В новой церкви Украины планируют сменить главу
15 августа 2019, 22:09
В Киеве призвали создать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса»
16 августа 2019, 11:09
Вылет команды Комличенко, сенсационные успехи прибалтов и 34 удара «Ариса»: итоги квалификации Лиги Европы
16 августа 2019, 14:39
Игорь Додон собирается с визитом в Соединённые Штаты
16 августа 2019, 14:39
Майя Санду воюет с памятью народа о Великой Отечественной войне
15 августа 2019, 22:09
В «Слуге народа» пообещали принять закон об оппозиции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2019, 15:09
"Закрой свой рот, убийца": Ходорковский поплатился за "путинскую "Ходынку" народным гневом
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
11 августа 2019, 07:54
"Самый большой начальник": В Раде рассказали, без встречи с кем Зеленский не сможет быть полноценным президентом
12 августа 2019, 22:54
"Несколько десятков уже под землей": Дипломатам США "раскрыли глаза" на визит Путина в Крым
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
14 августа 2019, 10:24
Вылет киевского «Динамо», трудности «Аякса» и 22 пенальти в Копенгагене: итоги ответных матчей квалификации ЛЧ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.