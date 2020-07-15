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На Украине задержали "ключевого свидетеля" по делу "Боинга"

15 июля 2020, 22:00  •  77 • Политика
Фото: Leonid Faerberg/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Им оказался некий Андрей Кунавин, которого эксперты назвали "политическим решалой"
На Украине задержан один из главных свидетелей по делу MH17. Такое заявление сделали в исследовательской группе Bellingcat, которая на протяжении нескольких лет занимается расследованием инцидента. По данным украинских СМИ, СБУ выложила некие аудиозаписи разговоров предполагаемого фигуранта вместе с двумя из четырех задержанных по малазийскому "Боингу".
В Bellingcat заявили, что задержанным оказался некий Андрей Кунавин, который в настоящее время является "политическим решалой" в "уголовном мире". Кунавин, заявил журналист Bellingcat Христо Грозев, имел тесные связи с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко – другими фигурантами дела. По мнению представителя, задержанный является необходимым свидетелем, который был в курсе того, каким образом "принимались решения".
Как отмечает "Радио Свобода", показания Андрея Кунавина дадут шанс для правоохранительных органов вывести дело до самого высокопоставленного лица, которое дало разрешение на получение "Буков" представителями ДНР.
Ранее независимый эксперт Юрий Антипов провел экспертизу, в ходе которой детально разобрал аудиозаписи микрофонов, расположенных до катастрофы в кабине пилотов и на самих штурманах. Специалист отметил, что утверждение нидерландской стороны о том, что самолет разбился из-за попадания "Буков", не соответствует действительности. Антипов отметил, что аудиоустройства смогли уловить звук взрыва, а затем отключились в одно и то же время – исходящий сигнал не мог исходить от попадания взрывного снаряда. По какой-то причине микрофоны отреагировали в разное время.

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