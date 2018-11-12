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На Украине задержали экс-помощника депутата Рады по делу об убийстве Гандзюк
12 ноября 2018, 20:39 • 106 • Украина
На Украине задержали бывшего помощника депутата Верховной рады Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству советника херсонского мэра, активистки Екатерины Гандзюк.
РИА Новости
Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
«Суд сегодня утром рассмотрел меру пресечения и избрал как меру пресечения содержание под стражей, если не ошибаюсь, до 3 декабря текущего года господину Павловскому», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
По его словам, задержанный был доставлен в Киев.
Павловский был помощником депутата Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Николая Паламарчука.
Нападение на Гандзюк произошло 31 июля. Неизвестный облил чиновницу кислотой, она получила ожоги 35% тела.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.
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