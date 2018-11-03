На Украине задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма

Сотрудники следственных органов Украины задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По её словам, Чернобук был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).

Сарган также добавила, что в ближайшее время в отношении экс-судьи будет избрана мера пресечения.

Как уточняет «112 Украина», генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук «осуществлял подрывную деятельность».

По его словам, задержанный, в частности, «помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России».

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