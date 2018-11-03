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На Украине задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма
03 ноября 2018, 22:09 • 64 • Украина
Сотрудники следственных органов Украины задержали бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора страны Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
©Лариса Сарган Facebook
По её словам, Чернобук был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).
Сарган также добавила, что в ближайшее время в отношении экс-судьи будет избрана мера пресечения.
Как уточняет «112 Украина», генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Чернобук «осуществлял подрывную деятельность».
По его словам, задержанный, в частности, «помогал перейти крымским судам на осуществление правосудия на основании законодательства России».
Ранее сообщалось, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил серьёзную обеспокоенность в связи с длительным досудебным содержанием под стражей руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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