На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий к 9 Мая

В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы. Об этом информирует Интерфакс-Украина.

По словам представителя Нацполиции Украины Ярослава Тракало, инцидент произошёл 9 мая около 6:00 на трассе Кривой Рог — Днепр.

«Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стёкла», — заявили в полиции.

По факту произошедшего проводится проверка.

По данным пресс-службы партии «Оппозиционный блок», несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы. После этого нападавшие скрылись.

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