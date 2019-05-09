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На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий к 9 Мая

09 мая 2019, 14:24  •  212 • Украина
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
 
РИА Новости
 

По словам представителя Нацполиции Украины Ярослава Тракало, инцидент произошёл 9 мая около 6:00 на трассе Кривой Рог — Днепр. 

«Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стёкла», — заявили в полиции.

По факту произошедшего проводится проверка. 

По данным пресс-службы партии «Оппозиционный блок», несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы. После этого нападавшие скрылись.

Ранее в городе-герое Киеве задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты. 

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