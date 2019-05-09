|
На Украине забросали камнями автобусы с участниками мероприятий к 9 Мая
09 мая 2019, 14:24 • 212 • Украина
В Днепропетровской области возле города Кривой Рог группа неизвестных в балаклавах забросала камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
РИА Новости
По словам представителя Нацполиции Украины Ярослава Тракало, инцидент произошёл 9 мая около 6:00 на трассе Кривой Рог — Днепр.
«Установлено, что во время движения двух автобусов из Кривого Рога в Днепр неизвестные лица начали бросать по транспортным средствам камнями. В результате были повреждены лобовое и задние стёкла», — заявили в полиции.
По факту произошедшего проводится проверка.
По данным пресс-службы партии «Оппозиционный блок», несколько десятков человек в балаклавах забросали камнями автобусы, в которых люди ехали на празднование Дня Победы. После этого нападавшие скрылись.
Ранее в городе-герое Киеве задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 мая 2019, 06:09
|
05 мая 2019, 06:39
|
07 мая 2019, 04:09
|
06 мая 2019, 05:24
|
07 мая 2019, 20:09
|
08 мая 2019, 12:24
|
09 мая 2019, 01:39