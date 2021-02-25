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На Украине заблокируют более 400 сайтов
25 февраля 2021, 21:25 • 174 • Украина
По решению Голосеевского районного суда на Украине заблокируют 426 сайтов, в числе которых, российские и украинские средства массовой информации. Список подлежащих блокировке сайтов обнародован на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.
Согласно информации, суд наложил арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей интернета при использовании 426 сайтов. Фактически это означает, что провайдеры должны закрыть доступ к сайтам.
Кроме малоизвестных, преимущественно новостных винницких и белоцерковских, сайтов, в список попал сервис Telegram-аналитики TGStat, блог-платформа «Живой Журнал», российский новостной сайт РБК, From-ua, Novostiua.org, «Запад медиа», Infopressa, LiveJournal, раздел GitHub Gist, Cryptowiki и другие. Стоит отметить, что некоторые сайты из списка давно не функционируют.
Решение принято по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Постановление подлежит немедленному исполнению. В то же время в течение 5 дней оно может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.
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