Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Момент в значительной степени упущен»: почему страны ЕС не могут выработать еди...
«Кладезь политических предубеждений»: США объявили о выходе из Совета ООН по пра...
Крадут пенсию и последнюю коммунистическую мечту
Порошенко назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации аудитором...
Главная / Украина

На Украине за неделю корью заболели более 1,4 тысячи человек

20 июня 2018, 12:54  •  74 • Украина
Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновлённые данные по заболевшим корью в стране.
 
© Максим Богодвид РИА Новости
 

Документ размещён на официальном сайте ведомства.

Согласно информации Центра гражданского здоровья Минздрава Украины, за прошедшую неделю корью заболел 1401 человек — 560 взрослых и 841 ребёнок. Это на 56 случаев больше, чем фиксировалось на прошлой неделе.

Всего с начала года диагноз «корь» был поставлен 21 894 пациентам, из них 8857 человек — взрослые, и 13 037 — дети.

Больше всего заболевших корью зарегистрировано во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Черновецкой областях, а также в Киеве.

«На настоящий момент от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении кори в 28 европейских странах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
19 июня 2018, 18:54
У здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией
20 июня 2018, 12:54
Порошенко подписал закон о повышении мотивации граждан к службе в ВС Украины
19 июня 2018, 23:54
Порошенко назначил экс-главу Донецкой военно-гражданской администрации аудитором НАБУ

20 июня 2018, 12:54
МИД России ожидает всеобъемлющих консультаций по украинскому закону об образовании
19 июня 2018, 20:39
На Украине суд вернул российские паспорта всем членам экипажа судна «Норд»
20 июня 2018, 12:54
СМИ: Вратарь ФК «Заря» Лунин перешёл в «Реал»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 июня 2018, 08:24
Белорусские партизаны – алкоголики и мародёры?
15 июня 2018, 09:39
Вся Россия аплодирует! На коленях
15 июня 2018, 15:54
«Наглая, лицемерная документалка»: как западные телезрители отреагировали на фильм BBC о России
16 июня 2018, 05:09
Выборы. Украине пришёл Вакарчук?
14 июня 2018, 07:40
Россия, капитулируй!
17 июня 2018, 07:09
Итоги недели. Нам бы яблок молодильных да воды живой стакан
15 июня 2018, 12:39
На Украине мужчина разделся перед Тимошенко во время её выступления
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.