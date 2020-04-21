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На Украине за нарушение карантина будут лишать жилищных субсидий и пенсий

21 апреля 2020, 09:10  •  50 • Украина
Накануне правительство Украины своим специальным постановлением одобрило так называемый «пакет экстренных мер по противодействию распространения коронавируса» на территории от Ужгорода до Славянска. Согласно официальной информации, местные правоохранительные структуры и социальные службы получили исключительные полномочия для привлечения к административной и даже уголовной ответственности лиц, нарушающих условия действующего в стране карантина. Теперь таких людей будут не только штрафовать, но и лишать льгот и даже пенсионных выплат. По мнению независимых экспертов, подобное нововведение, являющееся прямым нарушением прав человека, усугубит раскол украинского общества. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.
Семидесятилетнюю киевлянку Анну Васильевну задержали у Киево-Печерской лавры на второй день празднования православной Пасхи. Сначала полицейские тщательно проверили корзинку с нехитрой снедью, которую женщина хотела освятить под стенами одного из монастырских зданий, а затем принялись выписывать ей штраф за появление в общественном месте без средств индивидуальной защиты. При этом пенсионерка соблюла все требования временных карантинных правил: была в марлевой маске и не приближалась к другим людям ближе чем на полтора метра. Этого правоохранителям оказалось мало.
«Мать, тебе не повезло: твоя маска не первой свежести, ты оказалась здесь без медицинских перчаток, да еще и кашляешь, — заявил женщине «коп», звания которого Анна Васильевна не разобрала. — На первый раз я тебя прощу, но, если появишься здесь еще раз в таком виде, я сделаю так, чтобы тебя лишили пенсии».
Права у стража порядка на подобные угрозы действительно были. 20 апреля на Украине вступило в силу постановление кабмина, предусматривающее ужесточение наказания для «граждан, нарушающих карантин, связанный с пандемией COVID-19». Отныне за появление в общественном месте без маски на лице и медицинских перчаток на руках украинцев будут штрафовать на сумму до 20 тысяч гривен (более 53 тысяч рублей), а отдельно взятые граждане, имевшие неосторожность собраться в компанию более чем по три человека, будут привлечены к административной общественности.
«Я обращаюсь к согражданам с просьбой понять эти наши действия, — заявил в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский. — Только неуклонно следуя карантинным правилам, мы сможем одержать победу».
Одновременно органы украинской государственной власти на местах получили возможность пересматривать правила начисления субсидий на оплату услуг ЖКХ и пенсий.
«Я лично подала прошение в вышестоящие инстанции для того, чтобы на нашем участке были лишены льгот по оплате коммуналки 150 человек, — сказала в беседе с корреспондентом ФАН сотрудница службы социального обеспечения в Киевской области. — Все эти люди массово ходят по магазинам и посещают служения. Если им наплевать на установленные государством правила, значит и государству должно быть на них наплевать».
В менее экспрессивной форме высказываются представители местных органов власти.
«Нарушения карантина налицо: один старичок [цензура] выгуливает по закрытому парку сразу трех собак, а старушки бегают под церквями и разносят всякую заразу, — отмечает чиновник администрации небольшого городка в Черниговской области. — Пусть их всех оштрафуют на десять-двадцать ежемесячных пенсий и отнимут льготы — тогда они все поймут».
Что именно должны понять получатели пенсий, субсидий и дополнительных льгот — чиновник не объяснил.
По сообщениям пресс-службы Национальной полиции Украины, местные правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения карантина в Почаевской лавре (Тернопольская область) и Свято-Успенской лавре (Донецкая область).
В принадлежащих Украинской православной церкви (Московский патриархат) структурах якобы были зарегистрированы «очаги распространения коронавируса из-за массового скопления людей».
«Есть информация, что камеры слежения зафиксировали лица большинства нарушителей, — сказал Федеральному агентству новостей европейский правозащитник Александр Митц. — Следовательно, большинству из них грозят финансовые санкции. Но почему эти санкции не грозят крайне правым украинским группировкам, которые в условиях карантина выводят тысячи своих сторонников на факельные шествия по всей Украине?»
Автор: Леонид Андросов

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