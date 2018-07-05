На Украине за $3,2 тысячи купили картину с полуобнажённой депутатом Рады

На Украине за $3,2 тыс. была продана картина под названием «РотФронт», на которой находятся полуобнажённая депутат Верховной рады Татьяна Черновол, её коллега Сергей Пашинский и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что данная работа своеобразно повторяет произведение французского художника Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». При этом действие на полотне, судя по окружению, разворачивается на Украине под красно-чёрным флагом УПА*.

Уточняется, что аукцион проходил на странице в Facebook и длился около двух часов. Стартовая цена лота cоставила $300.

Покупателем картины стал харьковский бизнесмен, который пожелал остаться неизвестным.

Ранее сообщалось, что картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнажённая» ушла с молотка в Нью-Йорке за $157,2 млн.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).