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На Украине вызвали на допрос 100 депутатов по делу против Порошенко
10 сентября 2019, 18:54 • 51 • Украина
Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос 100 депутатов Верховной рады в связи с уголовным делом об узурпации власти бывшим президентом страны Петром Порошенко и его командой.
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Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщил бывший спикер украинского парламента Андрей Парубий.
«Вдумайтесь: 100 депутатов уже вызваны в ГБР, чтобы они дали показания по делу узурпации власти, что, мол, правительство (бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана) назначалось без коалиции», — сообщил он.
Парубий заявил, что он сказал следователю об «абсурдности» этого дела.
Ранее в ГБР сообщили, что Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах, расследованием которых занимается бюро.
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