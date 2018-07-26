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На Украине выявили значительные нарушения при финансировании Евровидения
26 июля 2018, 13:39 • 26 • Украина
Украина допустила значительные нарушения при финансировании музыкального конкурса «Евровидение», сообщает пресс-служба Счётной палаты страны.
©Str globallookpress.com
«На подготовку и проведение песенного конкурса на Украине была потрачена колоссальная сумма — более 787 млн гривен. Но, к сожалению, Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины и Национальная общественная телерадиокомпания Украины не обеспечили в полной мере её экономное использование», — заявил глава ведомства Валерий Пацкан.
В частности, НОТУ с нарушением бюджетного законодательства использовала 46,2 млн гривен, из которых 1,6 млн не по целевому назначению, а 13,4 млн — неэкономно. Кроме того, было допущено неэффективное управление 9 млн гривен.
Ранее Украина отказалась от участия в Детском Евровидении из-за нехватки средств.
Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2017 году проходил в Киеве.
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