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На Украине выяснили причину смерти белорусского активиста Шишова

06 сентября 2021, 23:15  •  127 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
К расследованию были привлечены международные специалисты
Украинское МВД установило причину смерти Виталия Шишова – лидера "Белорусского дома на Украине". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Напомним, что 3 августа активист был найден найден мертвым. За день до этого он отправился на пробежку, а после не вернулся домой. Его тело было найдено висящим на дереве в парке неподалеку от дома. При этом личные вещи были на месте. Полицией было возбуждено дело по статье "умышленное убийство". 
Глава внутриполитического ведомства Незалежной Денис Монастырский рассказал, что следствие уже определилось с окончательной версией случившегося. Результаты расследования он пообещал обнародовать позже, отметив, что необходимо дождаться официального заявления Национальной полиции. 
К расследованию загадочной гибели лидера организации, в которую могли обращаться граждане Белоруссии, подвергающиеся гонениям в родной стране, были привлечены международные специалисты. 
Тем не менее, источник в полиции сообщил, что накануне гибели психическое состояние Шишова было нестабильным – его часто посещали суицидальные мысли. На это правоохранителей натолкнули найденые в его телефоне материалы. 
Ранее были названы вероятные причастные к гибели Шишова. В России предположили, что к смерти активиста могут быть причастны националисты из запрещенной в РФ экстремистской банды "Азов". 
Политолог Дмитрий Болкунец же считает, что в этом загадочном убийстве нужно искать след спецслужб Белоруссии. По мнению эксперта, таким образом Александр Лукашенко решил запугать оппозицию. 

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