На Украине выступили за разрыв дипотношений с Минском

Украинские депутаты внесли на рассмотрение Рады законопроект о прекращении любых отношений с Белоруссией.

Ряд украинских политиков выступили за полное прекращение любых отношений с Белоруссией. В законопроекте, предложенном на рассмотрение Рады, говорится, что Киеву следует официально не признать выборы в соседней республике.

Кроме того, инициаторы разрыва дипотношений считают, что Украине надо признать режим белорусского лидера угрозой международной безопасности.

Инициаторами этой идеи стали депутаты из партий "Европейская солидарность", "Голос" и парламентской группы "За будущее".

Впрочем, политики выступают за то, чтобы координировать усилия с Минском по вопросу беженцев и политических заключённых. На данный момент реакции на предложение "незалежных" депутатов от правительства и Министерства иностранных дел Украины нет.

В свою очередь в ответ на санкции ЕС белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные политики обезумили и потеряли реальность, передают "Дни.ру".

Ранее в ЕС, США, Великобритании и Канаде ввели санкции в отношении Белоруссии. Под ограничения также попал и бизнесмен из России Михаил Гуцериев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции против республики вмешательством во внутренние дела, отметив, что Москва солидарна с Минском в неприятии этих нелегитимных ограничительных мер. По её словам, Россия не оставит без соразмерного ответа включение в новый пакет западных санкций против Белоруссии лиц с гражданством России.