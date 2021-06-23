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На Украине выступили за разрыв дипотношений с Минском
23 июня 2021, 23:35 • 136 • Политика
Украинские депутаты внесли на рассмотрение Рады законопроект о прекращении любых отношений с Белоруссией.
Ряд украинских политиков выступили за полное прекращение любых отношений с Белоруссией. В законопроекте, предложенном на рассмотрение Рады, говорится, что Киеву следует официально не признать выборы в соседней республике.
Кроме того, инициаторы разрыва дипотношений считают, что Украине надо признать режим белорусского лидера угрозой международной безопасности.
Инициаторами этой идеи стали депутаты из партий "Европейская солидарность", "Голос" и парламентской группы "За будущее".
Впрочем, политики выступают за то, чтобы координировать усилия с Минском по вопросу беженцев и политических заключённых. На данный момент реакции на предложение "незалежных" депутатов от правительства и Министерства иностранных дел Украины нет.
В свою очередь в ответ на санкции ЕС белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что западные политики обезумили и потеряли реальность, передают "Дни.ру".
Ранее в ЕС, США, Великобритании и Канаде ввели санкции в отношении Белоруссии. Под ограничения также попал и бизнесмен из России Михаил Гуцериев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала новые санкции против республики вмешательством во внутренние дела, отметив, что Москва солидарна с Минском в неприятии этих нелегитимных ограничительных мер. По её словам, Россия не оставит без соразмерного ответа включение в новый пакет западных санкций против Белоруссии лиц с гражданством России.
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