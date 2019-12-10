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На Украине выступили против пересмотра закона о госязыке
10 декабря 2019, 15:09 • 137 • Украина
Уполномоченный Рады по защите государственного языка Татьяна Монахова выступила против пересмотра закона о государственном языке.
Reuters
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По её словам, «закон о тотальной украинизации» нужно не пересматривать, а выполнять.
«На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации... Ни в коем случае», — заявила она.
Ранее член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT призыв Венецианской комиссии.
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