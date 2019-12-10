На Украине выступили против пересмотра закона о госязыке

Уполномоченный Рады по защите государственного языка Татьяна Монахова выступила против пересмотра закона о государственном языке.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По её словам, «закон о тотальной украинизации» нужно не пересматривать, а выполнять.

«На сегодня я не буду инициировать переписывание закона или откладывание его имплементации... Ни в коем случае», — заявила она.

Ранее член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT призыв Венецианской комиссии.