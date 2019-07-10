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На Украине выступавшим в РФ запретили участвовать в отборе на детское "Евровидение - 2019"

10 июля 2019, 13:24  •  50 • Украина

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Организационный комитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) ужесточил правила отбора на детское "Евровидение - 2019", запретив участвовать в нем исполнителям, выступавшим в России после 2014 года. Соответствующие изменения внесены в положение о национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение - 2019", которое опубликовано на официальном сайте конкурса.

Согласно документу, "оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник осуществлял концертную деятельность после 1 января 2014 года". Это касается также исполнителей, которые в настоящее время выступают на "территории страны-агрессора", которым постановлением Рады признана Россия, и участвуют в мероприятиях, организованных российскими госорганами.

Положением также предусмотрено, что, если участник отборочного этапа скрыл факт выступления в РФ, оргкомитет может снять его на любом этапе.

Данное решение НОТУ приняла в связи с ситуацией вокруг украинской певицы Maruv (Анна Корсун), которая 23 февраля выиграла национальный отбор на "Евровидение", но не поехала представлять Украину. После победы в конкурсе НОТУ выставила Maruv жесткие условия, включая ряд политических требований, принять которые певица отказалась. В результате организаторы отбора предложили отправиться на "Евровидение - 2019" двум другим финалистам, занявшим второе и третье места, но и они ответили отказом. В итоге НОТУ 27 февраля заявила, что отказывается в этом году направлять своего представителя на песенный конкурс.

Международный конкурс "Детское Евровидение - 2019" пройдет в Польше в городе Гливице на юге страны 24 ноября.

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