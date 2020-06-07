На Украине выставят на продажу тюрьмы

Украинский министр юстиции Денис Малюська сделал обескураживающее заявление: в течение лета-осени в стране стартует большая распродажа тюрем. Начинание состоится, если парламент примет необходимый закон — ни одно правительство ранее не додумалось до этого, потому и соответствующего закона не было.«Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы "замораживаем" девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени», — сообщил Малюська в интервью «Радио Свобода».Продавать планируют большие заброшенные комплексы, которые никем не используются, но на охрану и содержание которых расходуются деньги бюджетные деньги.Наиболее привлекательные для покупки объекты располагаются во Львове — там целых два учреждения расположены в черте города, и за них можно выручить кругленькую сумму. Интересный объект есть и в Одессе — там с молотка уйдёт тюрьма, где в прошлом году произошёл бунт с пожаром.Однако основные надежды на Украине возлагают на следственные изоляторы.«Ну, кому нужна тюрьма, в конце концов? Конечно, речь о земельных участках. СИЗО (и речь в первую очередь идёт о СИЗО) строились давно, 100—150 лет назад. Когда-то это считалось окрестностями, а сейчас это центры городов. Соответственно у нас огромные площади, несколько гектаров земель практически в каждом крупном городе на хороших земельных участках. Нам это не нужно. Более того, это дыра каждого города — СИЗО, потому что она притягивает криминалитет. Как правило, это плохое архитектурное здание», — рассуждает министр.В настоящий момент на Украине 27 закрытых тюрем, ещё 9 подлежат закрытию в скором времени. Если депутаты таки примут необходимый закон, то закроются ещё 12 учреждений. Одним словом, новой украинской власти найдётся, чем поживиться.