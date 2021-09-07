На Украине высмеяли военную помощь от США

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Объема неоценимой поддержки хватит на полчаса войны, заявил эксперт

Работа министра иностранных дел Незалежной заключается в "объявлении всякой чепухи". Так украинский политолог Ростислав Ищенко прокомментировал недавнее заявление Дмитрия Кулебы о "новом сигнале для России".

Ранее министр объявил, что американские коллеги решили выделить по итогам визита Зеленского в США помощь в виде переносных ПТРК Javelin. По словам главы внешнеполитического ведомства, этот фактор стал "сигналом для России".

Вместе с этим, заявил Ищенко, американское оружие не несет для Донбасса серьезной угрозы – ВСУ располагает достаточным собственным вооружением.

"А за все время, что было передано Украине Соединенными Штатами – это разве что Зеленскому застрелиться. Или Порошенко – ему "Джавелины" передавали. С точки зрения нормальных боевых действий речь идет о вооружении на полчаса", – заявил эксперт.

Политолог сравнил объем выделенной помощи с расходом Штатов на Афганистан – Пентагон вооружил армию исламской республики на триллион долларов. В распоряжении "Талибана"* осталась бронетехника и огромные склады с расходниками вкупе с лежащим навалом огнестрельным оружием. Порошенко же получил 40 "Джавелинов".

Политолог также вспомнил, что Украина получила от американских союзников списанные патрульные катера, однако, заявил спикер, вряд ли подобная помощь окажется эффективной, передает "Свободная Пресса".

"И с кем воевать этими катерами? Украина на ДНР нападет?" – высказался Ищенко.

Объемом военной помощи от Соединенных Штатов возмутился депутат Верховной рады Сергей Рахманин, заявивший о том, что Украине нужен еще и флот, средства ПВО с РЭБ, а также новейшие истребители.