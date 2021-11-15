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На Украине высмеяли готовую помочь в "войне" с Россией Британию

15 ноября 2021, 10:45  •  236 • Политика
Фото: Guido Kirchner/dpa/www.globallookpress.com
Несколько сотен бойцов не кажутся Незалежной серьезной поддержкой
Некоторым политическим деятелям во чтобы то ни стало хочется раскачать обстановку на международной арене и ввергнуть мир в глобальный конфликт. Несмотря на вполне миролюбивое и сдержанное поведение России, на Украине постоянно говорят о том, что Москва якобы планирует напасть на соседнюю страну. Некоторые на Западе уже готовы защищать Незалежную от "агрессии". Впрочем, предполагаемая помощь британцев вызвала смех в Верховной раде.
Широкий резонанс получили публикации в СМИ о том, что британские власти настолько расщедрились, что собираются отправить на Украину целых 600 спецназовцев, которые будут защищать государство в случае российского "вторжения". На эту новость обратил внимание украинский депутат от правящей партии "Слуга народа" Максим Бужанский.
Незалежного явно не впечатлила столь малочисленная группа, которая якобы может повлиять на ход теоретического конфликта. Ранее издание Mirror со ссылкой на источники написало, что британцы уже создают спецгруппу для операции на Украине. Туда должны войти спецназовцы, разведчики, врачи, инженеры, связисты и десантники.
Узнав о такой "щедрой" поддержке со стороны Туманного Альбиона, Бужанский с иронией отметил, что вряд ли можно было представить нечто меньшее, чем помощь Великобритании Польше в 1939-м году, однако спустя десятилетия Лондон побил сомнительный рекорд и предложил Украине неслыханную по своей "масштабности" поддержку.
К слову, недавно на Украине описали план "нападения" России с использованием беженцев. Фантазии незалежных в рассказах о нашей агрессии можно только позавидовать.

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