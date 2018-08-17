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На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России
17 августа 2018, 15:24 • 79 • Украина
На Украине вышла книга, в которой на одной из иллюстраций Крым обозначен как часть России. Об этом сообщает ТСН.
РИА Новости
В издательстве «Ранок» произошедшее назвали ошибкой и книгу «Растительный мир» собираются снять с продажи.
«Это ошибка дизайнера. Книга будет снята с продажи и будет редактироваться», — сказали в издательстве.
Ранее стало известно, что немецкий телеканал показал в эфире карту, где Крым принадлежит России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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