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На Украине вынесут на референдум вопрос о продаже земли иностранцам

12 ноября 2019, 01:09  •  84 • Украина
Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о планируемых поправках, согласно которым иностранцы смогут покупать земли на Украине, только в случае положительного решения всеукраинского референдума.
 
РИА Новости
 

Видео с обращением Зеленского опубликовано на сайте его пресс-службы.

Он сообщил о планах между первым и вторым чтением внести правки в действующий законопроект, согласно этим поправкам право продавать и покупать землю в стране будет только у граждан Украины и украинских компаний, основанных «исключительно украинскими гражданами».

Президент пояснил, что «иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме».

Ранее Зеленский заявил, что в ближайшее время Верховная рада разработает и примет закон о всеукраинском референдуме.

В июле украинский политолог Михаил Погребинский в беседе с телеканалом «360» прокомментировал планы реформ на Украине, в том числе вероятность отмены моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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