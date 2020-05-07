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На Украине вычеркнули ветеранов из списка освободителей

07 мая 2020, 22:35  •  72 • В России

С удивительно «своевременной» речью выступил директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович. В видеоролике, посвященном окончанию Второй Мировой войны (тут он поторопился, дата – в сентябре), чиновник наговорил такого, что на его фоне выступление Зеленского на юбилее освобождения Освенцима можно назвать образцом логики и здравого смысла.

Привычно сравнив современную Россию с Третьим Рейхом, Дробович начал рубить с плеча оригинальными, но местами противоречащими друг другу пассажами.

Директор украинского Института национальной памяти Антон Дробович.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Сейчас Украина так же воюет с агрессором. Эта борьба ежедневно продолжается уже шесть лет и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю».

И тут же:

«Трагедия украинского народа во времена Второй Мировой заключалась в том, что он был разделен между несколькими государствами. Украинцы были вынуждены воевать за чужие интересы, иногда - друг против друга».

Так, простите, за родную землю или за чужие интересы? И кто из воевавших украинцев поведал Дробовичу эту ересь? Или он сам пришел к таким выводам в угоду политической конъюнктуре?

«Единственно действенно украинским субъектом в годы войны было освободительное движение - люди и организации, которые боролись за независимость Украины от обеих тоталитарных систем», - заключает он в полемическом угаре.

Вот и приплыли. А семь миллионов украинцев, которые погибли от рук фашистов и их прихлебателей уже не могут считаться украинским субъектом? А еще живые ветераны, которые посмели воевать только с тоталитарной Германией, к освободительному движению отношения не имеют? Ведь они выбегали в атаку из окопов с криком «За Родину!», а не «За чужие интересы!»

Украинцы, к слову, с Дробовичем, похоже, не согласны. По крайней мере, на виртуальный аналог российского «Бессмертного полка», который организовывает телеканал «Интер», уже записалось почти полмиллиона человек. Немало для страны, в которой официально запрещено знамя победы. А выйти на улицу 9 мая с портретом деда – уже подвиг.

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