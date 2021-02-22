На Украине ввели санкции в отношении семьи Виктора Медведчука

На пятничном заседании украинского Совбеза приняли коллективное решение ввести против лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» персональные санкции, а заодно и против его супруги. Все их активы заморожены, на собственность наложен арест. А интрига здесь в том, что это финал, но только не для Медведчука – для Зеленского.

Начнём объяснение с главного – с денег. Мало того, что в собственности Оксаны Марченко находится значительная часть украинской транзитной газовой «трубы», вдобавок она контролирует компанию «ПрикарпатЗападтранс» – это фирма, обеспечивающая транзит российской нефти на Украину через Белоруссию. Четырёхсот­километровый нефтепровод. Эти две трубы, по которым на Украину три десятилетия текло российское благосостояние, кормили практически весь незалежный властный бомонд, начиная от Кучмы и заканчивая окружением Зеленского. Марченко с Медведчуком отлично усвоили первую заповедь всякого успешного дельца – бог велел делиться. И они честно делились – уступили, к примеру, братьям Шефир (это партнёры Зеленского по телевизионному бизнесу и его политические советники) небольшую часть своего транзита (то ли 3, то ли 4%). Доля вроде бы малая, а деньги даёт – колоссальные. Взамен Шефиры гарантировали Медведчуку, что ни одна пуля, пущенная в его сторону, в цель не попадёт. Своего слова они не сдержали. Раскулачить Медведчука, в общем-то, можно, только в отнятой у него трубе не будет нефти и газа. Так что смысла в таком раскулачивании – никакого. Зато братья Шефир, которые контролировали всю вертикаль Зеленского, от главы СБУ Баканова до главы администрации Ермака, здорово рискуют своим светлым финансовым будущим. И им проще, пользуясь доступом к телу первого лица, тихонько удавить его, неразумного, подушкой, нежели терять такие деньжищи, каковых им без семейства Медведчуков век не заработать.

А для Медведчука его сдача Совбезом под санкции – последний рубеж. За которым либо Зеленский во главе Украины, либо он. Терять «серому кардиналу» украинской политики больше нечего – если его не выдавят за границу, то вскоре посадят, а это позиция безо всякой перспективы по тамошним меркам. Так что нужно ковать железо, пока Зеленский собственноручно раздувает ему меха. А тот старается, аж вспотел – в минувшую пятницу на Совбезе он лично отдал распоряжение главкому ВСУ Хомчаку готовиться к наступлению. Самоубийство? Похоже на то. Министр обороны Таран, не желающий становиться военным преступником, то ли не был зван на заседание (на общем фото его не видать), то ли не отсвечивал – но уже ясно, что командовать наступательной операцией при любых раскладах будет не он, а Хомчак. Зеленский ему доверяет. Что же, вперёд, украинское воинство, и с песней, но потом не говорите, что президент России вас не предупреждал: «Дёрнетесь – и встанет вопрос о сохранении Украиной государственности». До войны, впрочем, едва ли дойдёт – скорее дело всё-таки закончится дворцовым переворотом и переделом власти, но уже без Зеленского и скорее всего без западных областей страны.

Сколько раз Медведчука убеждали – не доводи до последней черты, перехватывай власть, и чем быстрее, тем лучше для всей страны. Но неизбывная украинская привычка качать материальный ресурс до последнего, при самой ужасной погоде, чуть не сыграла с таким хитромудрым комбинатором, как главный советник Кучмы, злую шутку. Так или иначе, украинская трагикомедия длиной в семь сезонов очень скоро закончится. И финал обещает быть драматичным. На Совбезе его секретарь Алексей Данилов, обсуждая военную операцию в Донбассе, произнёс – «всеобщая мобилизация». Не довели бы до беды эти решительные комедианты.