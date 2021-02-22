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На Украине ввели санкции в отношении семьи Виктора Медведчука
22 февраля 2021, 09:05 • 101 • Украина
На пятничном заседании украинского Совбеза приняли коллективное решение ввести против лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» персональные санкции, а заодно и против его супруги. Все их активы заморожены, на собственность наложен арест. А интрига здесь в том, что это финал, но только не для Медведчука – для Зеленского.
Начнём объяснение с главного – с денег. Мало того, что в собственности Оксаны Марченко находится значительная часть украинской транзитной газовой «трубы», вдобавок она контролирует компанию «ПрикарпатЗападтранс» – это фирма, обеспечивающая транзит российской нефти на Украину через Белоруссию. Четырёхсоткилометровый нефтепровод. Эти две трубы, по которым на Украину три десятилетия текло российское благосостояние, кормили практически весь незалежный властный бомонд, начиная от Кучмы и заканчивая окружением Зеленского. Марченко с Медведчуком отлично усвоили первую заповедь всякого успешного дельца – бог велел делиться. И они честно делились – уступили, к примеру, братьям Шефир (это партнёры Зеленского по телевизионному бизнесу и его политические советники) небольшую часть своего транзита (то ли 3, то ли 4%). Доля вроде бы малая, а деньги даёт – колоссальные. Взамен Шефиры гарантировали Медведчуку, что ни одна пуля, пущенная в его сторону, в цель не попадёт. Своего слова они не сдержали. Раскулачить Медведчука, в общем-то, можно, только в отнятой у него трубе не будет нефти и газа. Так что смысла в таком раскулачивании – никакого. Зато братья Шефир, которые контролировали всю вертикаль Зеленского, от главы СБУ Баканова до главы администрации Ермака, здорово рискуют своим светлым финансовым будущим. И им проще, пользуясь доступом к телу первого лица, тихонько удавить его, неразумного, подушкой, нежели терять такие деньжищи, каковых им без семейства Медведчуков век не заработать.
А для Медведчука его сдача Совбезом под санкции – последний рубеж. За которым либо Зеленский во главе Украины, либо он. Терять «серому кардиналу» украинской политики больше нечего – если его не выдавят за границу, то вскоре посадят, а это позиция безо всякой перспективы по тамошним меркам. Так что нужно ковать железо, пока Зеленский собственноручно раздувает ему меха. А тот старается, аж вспотел – в минувшую пятницу на Совбезе он лично отдал распоряжение главкому ВСУ Хомчаку готовиться к наступлению. Самоубийство? Похоже на то. Министр обороны Таран, не желающий становиться военным преступником, то ли не был зван на заседание (на общем фото его не видать), то ли не отсвечивал – но уже ясно, что командовать наступательной операцией при любых раскладах будет не он, а Хомчак. Зеленский ему доверяет. Что же, вперёд, украинское воинство, и с песней, но потом не говорите, что президент России вас не предупреждал: «Дёрнетесь – и встанет вопрос о сохранении Украиной государственности». До войны, впрочем, едва ли дойдёт – скорее дело всё-таки закончится дворцовым переворотом и переделом власти, но уже без Зеленского и скорее всего без западных областей страны.
Сколько раз Медведчука убеждали – не доводи до последней черты, перехватывай власть, и чем быстрее, тем лучше для всей страны. Но неизбывная украинская привычка качать материальный ресурс до последнего, при самой ужасной погоде, чуть не сыграла с таким хитромудрым комбинатором, как главный советник Кучмы, злую шутку. Так или иначе, украинская трагикомедия длиной в семь сезонов очень скоро закончится. И финал обещает быть драматичным. На Совбезе его секретарь Алексей Данилов, обсуждая военную операцию в Донбассе, произнёс – «всеобщая мобилизация». Не довели бы до беды эти решительные комедианты.
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