На Украине введут систему «социального рейтинга» и «бонусов лояльности»

Официальный Киев рассматривает возможность внедрения на Украине так называемой «Программы поддержки образцового гражданина» (ППОГ). Суть нововведения заключается в предоставлении государственных преференций украинцам, занимающимся благотворительной и волонтерской деятельностью, а также лицам, регулярно участвующим в санкционированных властями общественно-политических мероприятиях. Одновременно жителям территории от Ужгорода до Славянска будут начисляться штрафные баллы за неуплату долгов по банковским кредитам и алиментам, осуждение декоммунизации и поддержку пророссийских настроений. Злостных штрафников ждет не только поражение в гражданских правах, но и тюремное заключение. Подробности — в материале корреспондента ФАН.

Введения на Украине практики платежной и общественной дисциплины потребовал один из ближайших соратников украинского президента Владимира Зеленского — вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В одном из своих выступлений он сослался на опыт Китайской Народной Республики, где в Гражданском кодексе законодательно была закреплена идея «социального кредита».

«В КНР добросовестные налогоплательщики получают возможность продвижения по карьерной лестнице, им предоставляются скидки при оплате счетов ЖКХ и медицинского обслуживания, — отметил Стефанчук. — В случае же участия человека в неразрешенных демонстрациях или подрывной деятельности его рейтинги будут сведены к нулю. Нам нужно использовать такие примеры Пекина».

Каким именно образом Киев намерен использовать эти примеры, Стефанчук не пояснил. Впрочем, упомянутая идея понравилась народным депутатам от партии «Слуга народа», приступившим к разработке главных положений ППОГ. Предполагается, что за каждым гражданином Украины на основе его единого идентификационного кода и номера паспорта будет создан «социальный рейтинг», в рамках которого отдельно взятый человек получит либо поддержку, либо порицание со стороны властей.

«На первый взгляд, все просто: украинец, не имеющий задолженности по коммуналке, не имеющий взысканий за вождение в пьяном виде или хулиганские выходки, сможет без проблем открыть частное предприятие или рассчитывать на различные пособия, — сказал Федеральному агентству новостей экономист Сергей Корох. — С другой стороны, перед тем, кто успел проштрафиться, закроются практически все двери: его лишат субсидий, снизят пенсионные выплаты и лишат медицинской страховки. Не превратится ли для Киева такое нововведение в очередную борьбу с собственным народом?»

Ответа на этот вопрос тот же официальный Киев пока не дает. Представители украинских оппозиционных движений в данном контексте заметили, что в «нулевом социальном рейтинге» окажутся по меньшей мере две трети населения Украины.

«Со времен последнего Майдана (2014-й год. — Прим. ФАН) коммуналка в нашей стране выросла на 900%. Платить по нынешним тарифам не может практически никто, — заявил журналистам представитель организации «Оппозиционная платформа — за жизнь» Геннадий Гуфман. — В то же время власть переключает людей на другие вопросы. [«Лояльных граждан»] призывают стучать на врачей, продавцов и педагогов, которые посмели лечить, продавать или тренировать на русском или венгерском языках. Все это — пир идиотизма во время тарифной чумы».

Любопытно, что, согласно новому плану, украинец, который заявит на соседа, считающего законным воссоединение Крыма с Россией или негативно относящегося к действиям украинских военных в Донбассе, получит максимальное количество «бонусов лояльности». Последние обеспечат «патриоту» льготную оплату по тарифам ЖКХ и даже бесплатный проезд в общественном транспорте.