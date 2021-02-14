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На Украине введут систему «социального рейтинга» и «бонусов лояльности»
14 февраля 2021, 20:15 • 225 • Украина
Официальный Киев рассматривает возможность внедрения на Украине так называемой «Программы поддержки образцового гражданина» (ППОГ). Суть нововведения заключается в предоставлении государственных преференций украинцам, занимающимся благотворительной и волонтерской деятельностью, а также лицам, регулярно участвующим в санкционированных властями общественно-политических мероприятиях. Одновременно жителям территории от Ужгорода до Славянска будут начисляться штрафные баллы за неуплату долгов по банковским кредитам и алиментам, осуждение декоммунизации и поддержку пророссийских настроений. Злостных штрафников ждет не только поражение в гражданских правах, но и тюремное заключение. Подробности — в материале корреспондента ФАН.
Введения на Украине практики платежной и общественной дисциплины потребовал один из ближайших соратников украинского президента Владимира Зеленского — вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. В одном из своих выступлений он сослался на опыт Китайской Народной Республики, где в Гражданском кодексе законодательно была закреплена идея «социального кредита».
Каким именно образом Киев намерен использовать эти примеры, Стефанчук не пояснил. Впрочем, упомянутая идея понравилась народным депутатам от партии «Слуга народа», приступившим к разработке главных положений ППОГ. Предполагается, что за каждым гражданином Украины на основе его единого идентификационного кода и номера паспорта будет создан «социальный рейтинг», в рамках которого отдельно взятый человек получит либо поддержку, либо порицание со стороны властей.
Ответа на этот вопрос тот же официальный Киев пока не дает. Представители украинских оппозиционных движений в данном контексте заметили, что в «нулевом социальном рейтинге» окажутся по меньшей мере две трети населения Украины.
Любопытно, что, согласно новому плану, украинец, который заявит на соседа, считающего законным воссоединение Крыма с Россией или негативно относящегося к действиям украинских военных в Донбассе, получит максимальное количество «бонусов лояльности». Последние обеспечат «патриоту» льготную оплату по тарифам ЖКХ и даже бесплатный проезд в общественном транспорте.
Автор: Леонид Андросов
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