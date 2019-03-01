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На Украине второй кандидат готов сняться с президентской гонки
01 марта 2019, 21:54 • 146 • Украина
Кандидат в президенты Украины журналист Дмитрий Гнап заявил о намерении отказаться от участия в президентской гонке в пользу главы партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.
@gnap.ua Facebook
«Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю своё обещание и готов также сняться в пользу Анатолия Гриценко», — объявил он в специальном обращении на своей странице в Facebook.
Гнап подчеркнул, что окончательное решение о его участии в выборах будет принято 2 марта на съезде партии «Сила людей», которая выдвинула его в качестве кандидата.
Журналист также пригласил принять участие в съезде Анатолия Гриценко в качестве «единого кандидата от демократических сил».
Ранее об отзыве своей кандидатуры с выборов президента Украины в пользу Анатолия Гриценко объявил мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовый.
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