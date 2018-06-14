На Украине вступил в силу закон об Антикоррупционном суде

• 46 • Украина

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Закон о Высшем антикоррупционном суде Украины, на создании которого настаивал Международный валютный фонд (МВФ), вступил в силу. Судебная инстанция должна начать действовать в течение года, однако украинской власти удалось предусмотреть варианты для ухода от окончательных приговоров в нем.

Текст закона в среду был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". Соответственно, вступает в силу он на следующий день после опубликования, то есть в четверг.

Закон об Антикоррупционном суде Верховная рада приняла 7 июня. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева. Фонд, как и другие международные спонсоры Украины, неоднократно выражал недовольство в связи с недостаточными мерами руководства страны по искоренению коррупции.

Суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления закона в силу. Под юрисдикцию этого суда попадут уголовные дела о коррупционных преступлениях, совершенных должностными лицами, при условии, что размер причиненного вреда составит более $32 тыс.

Судьи будут избираться на открытом конкурсе, а отбор будет проводить Высшая квалификационная комиссия судей. Помогать в этом ей будет общественный совет международных экспертов, который будет проверять кандидатов на предмет наличия безупречной деловой репутации, знаний и практических навыков для рассмотрения дел, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Принятие закона сопровождалось, как минимум, двумя скандалами, которые ставят под сомнение искренность намерения сделать суд свободным от влияния и предоставить ему возможность выносить окончательные приговоры коррупционерам.

При подготовке текста законопроекта ко второму чтению депутаты предложили более 2 тыс. правок, самой спорной из которых стало положение о полномочиях общественного совета международных экспертов, который будет контролировать подбор кандидатов в судьи. Участие независимых международных экспертов в отборе судей было требованием МВФ. Это связано с тем, как пояснили во фракции "Самопомощь", что "тот вариант закона, который внес в парламент президент, являлся попыткой протащить выгодных и контролируемых судей".

В итоге многодневных дебатов 7 июня спикер Рады Андрей Парубий заявил, что "компромисс относительно этого вопроса достигнут и отвечает требованиям Венецианской комиссии". Он заключается в том, что вето совета международных экспертов при назначении судей может быть преодолено большинством голосов совместной комиссии, куда входят члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) и Совета международных экспертов, но с обязательным условием, что это большинство состоит из не менее половины членов Совета международных экспертов.

ВККС включает 16 членов, Совет экспертов - шесть, общая комиссия, которая будет играть роль апелляционной инстанции при подборе кандидатов на должность судьи, - 22 человека. Для преодоления вето необходимо 12 голосов, но с условием, что как минимум трое из них - это члены Совета международных экспертов. Саму процедуру преодоления вето могут инициировать трое членов Совета международных экспертов.

Компромисс украинской власти с Западом по этому спорному вопросу в итоге приведет к микроторгам, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Компромисс состоит в том, что будет создан фактически третий орган - временный - специальная комиссия, которая будет совместно создаваться квалификационной комиссией судей и советом международных экспертов. Эта комиссия может заблокировать того или иного судью, и, соответственно, право вето появится и у президента, который в значительной мере будет влиять на формирование украинской части этой комиссии, и у западных партнеров, которые фактически будут формировать совет международных экспертов, то есть это двойное право вето, и теперь фигуры многих судей превратятся в еще одни микроторги", - полагает эксперт.

Вторым моментом закона о суде, который взбудоражил уже не депутатов, а общественность, стала норма, которая прошла мимо обсуждения в парламенте и которая может позволить ряду коррупционеров уйти из-под юрисдикции новой инстанции. По информации общественной организации "Центр противодействия коррупции", в уже опубликованном тексте появилось положение, согласно которому апелляции по делам Национального антикоррупционного бюро Украины, которые сейчас уже рассматривают в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде. Правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия принятием закона и не обсуждалась на комитете, а появилась в тексте поправок, розданном в комитете за час до голосования.

В центре отметили, что фактически эта норма противоречит договоренностям с международными партнерами, так как приведет к тому, что рассмотрение "апелляции состоится в обход Антикоррупционного суда". "Это амнистия для всех топ-коррупционеров, чьи дела уже в судах", - заявил председатель общественной организации Виталий Шабунин. Общественники отмечают, что, таким образом, "первые приговоры против топ-коррупционеров страны появятся не раньше, чем через 2-3 года, потому что "минимум полгода займет создание Антикоррупционного суда, еще 1,5 - 2 года в двух инстанциях рассматриваются дела, которые только туда попадут".

Как заключил украинский эксперт Андрей Блинов, в итоге "Антикоррупционный суд будет вести дела тех, кто проиграет выборы-2019, а остальных уже можно отпускать, чтобы сэкономить народные деньги".

После принятия закона в парламенте в Международном валютном фонде заявили, что "проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, которые поддерживаются МВФ".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники