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На Украине вступил в силу закон о юрисдикции религиозных общин
31 января 2019, 12:39 • 118 • Украина
На Украине в четверг, 31 января, вступил в силу закон о закреплении права религиозной общины менять конфессиональную принадлежность. Документ был опубликован в официальной газете Верховной рады «Голос України».
Reuters
Закон предусматривает механизмы, устанавливающие пути изменения своей подчинённости для религиозных организаций религиозным центрам.
28 января украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчинённости религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица».
Ранее Верховная рада приняла этот закон.
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