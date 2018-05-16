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На Украине вступил в силу закон о выплатах иностранцам в ВСУ
16 мая 2018, 11:09 • 120 • Украина
На Украине вступил в силу закон о социальной защите иностранцев-контрактников в украинской армии.
Reuters
Документ, опубликованный в газете Верховной рады «Голос Украины», вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».
Согласно нововведениям, на иностранцев и лиц без гражданства, которые служат по контракту в Вооружённых силах Украины, распространяются такие же условия выплаты одноразовой помощи в случае гибели, смерти, инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности, как и на военнослужащих украинцев.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, совершенствующий вопрос выплат иностранцам, которые проходят военную службу в вооружённых силах страны.
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