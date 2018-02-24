На Украине вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса

• 80 • Украина

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса) в субботу вступил в силу.

Верховная рада приняла документ 18 января. Президент Петр Порошенко подписал этот документ 20 февраля, а 23 февраля он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

В этом документе неподконтрольные Киеву районы называются "временно оккупированными территориями", действия России квалифицируются как "агрессия против Украины", а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины, который будет контролировать всех силовиков и военно-гражданские администрации в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.