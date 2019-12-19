На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

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Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года вступил в силу на Украине. Он опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

РИА Новости

Как отмечается, документ вступает в силу со дня его опубликования. Ранее Верховная рада продлила действие закона, в поддержку проекта проголосовали 320 депутатов. 18 декабря его подписал президент страны Владимир Зеленский. В декабре в парламент был внесён президентский законопроект о децентрализации власти. Он предполагает изменение административно-территориального устройства Украины.

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