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На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

19 декабря 2019, 10:24  •  94 • Украина
Закон о продлении особого статуса Донбасса до 31 декабря 2020 года вступил в силу на Украине. Он опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».
 
РИА Новости
 

Как отмечается, документ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Верховная рада продлила действие закона, в поддержку проекта проголосовали 320 депутатов. 18 декабря его подписал президент страны Владимир Зеленский.

В декабре в парламент был внесён президентский законопроект о децентрализации власти. Он предполагает изменение административно-территориального устройства Украины.

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