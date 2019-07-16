На Украине вступил в силу закон о госязыке

На Украине вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

Как передаёт «112 Украина», некоторые положения документа начнут действовать не сразу — переходный период продлится до 2030 года.

Однако с сегодняшнего дня, по данным издания, заседания органов государственного управления должны проводиться на украинском языке.

Также документация госорганов должна быть составлена и обнародована на украинском. То же касается деятельности ВСУ и сотрудников правоохранительных органов страны — они должны вести работу и общаться с гражданами на госязыке.

Украинский станет языком и образовательного процесса, но с некоторыми исключениями.

Те же меры затронут и ряд иных сфер деятельности, в частности культуру, медицину, проведение публичных мероприятий и прочее.

В мае бывший президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский впоследствии дал обещание проверить документ на соответствие Конституции, однако каких-либо шагов в данном направлении сделано не было.