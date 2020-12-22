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На Украине вскрылись серьезные проблемы с "ракетой-убийцей" Крымского моста

22 декабря 2020, 22:50  •  152 • Политика
Кадр youtube.com
Военный эксперт назвал "Нептун" провальным проектом
Недавно киевский режим во всеуслышание заявлял, что создал ракетный комплекс, который способен стереть в порошок Крымский мост. Однако на деле оказалось, что такие высказывания скорее из области фантастики и у техники нет никаких перспектив. В этом убежден военный эксперт Тарас Чмут.
Специалист напомнил, что предприятие "КрАЗ", которое выпускало тягачи для данной системы, перестало существовать. Его способна заменить чешская компания "Tata", однако это процесс не быстрый. Смена производителя подразумевает, что придется переделывать исследовательскую батарею, а также провести полный цикл испытаний.
Военный эксперт также добавил: даже украинские специалисты отмечают, что данная система является "сырой". По мнению Чмута, поступление "Нептуна" на вооружение в армию Украины было не более чем популистской выходкой. В целом, военные сами не знают, что делать с этим комплексом.
Эксперт также добавил, что высока вероятность дополнительного финансирования данного проекта. Возможно, украинцы запустят разработку нового варианта комплекса, однако такие мероприятия займут несколько лет. К тому времени "Нептун" может потерять свою актуальность. Своим мнением Чмут поделился в эфире ютуб-канала "Skrypin".
К слову, недавно украинский политолог предложил силой забрать Крым и Донбасс. По мнению Зиновия Свереды, взорвать Крымский мост – отличная идея.

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