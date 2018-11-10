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На Украине временно усилили пограничный контроль

10 ноября 2018, 13:24  •  94 • Украина
Госпогранслужба Украины ввела усиленный пограничный контроль, в том числе в аэропортах Киева, на время проведения в украинской столице Международного форума по энергетике.
 
© dpsu.gov.ua
 

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

В сообщении говорится, что погранслужба провела ряд мероприятий для недопущения проникновения на территорию страны лиц, которые могут дестабилизировать ситуацию на Украине.

«Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах Борисполь, Киев во время проведения форума», — указали в ведомстве.

Форум состоится с 12 по 15 ноября.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил наказание для незаконно пересекающих границу россиян.

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