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На Украине впервые предъявили обвинение в жестоком обращении с животными

07 августа 2018, 14:54  •  37 • Украина
В Одессе впервые в истории Украины предъявлено обвинение мужчине в жестоком обращении с животными.
 
РИА Новости
 

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение советника начальника полиции Одесской области Руслана Форостяка.

«Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в Одессе ГУ НП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины («Жестокое обращение с животными»), и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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