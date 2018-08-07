На Украине впервые предъявили обвинение в жестоком обращении с животными

В Одессе впервые в истории Украины предъявлено обвинение мужчине в жестоком обращении с животными.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сообщение советника начальника полиции Одесской области Руслана Форостяка.

«Сегодня впервые в истории Украины Киевский отдел полиции в Одессе ГУ НП в Одесской области объявил гражданину подозрение за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 299 УК Украины («Жестокое обращение с животными»), и обратился с ходатайством о мере пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Кроме того, суд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.