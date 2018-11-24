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На Украине возвели «Голодомор» в некро-культ

24 ноября 2018, 20:24  •  117 • В России

На Украине торжественно празднуют так называемый «Голодомор». Нет, вы не ослышались. Именно празднуют. Трагические события истории, которые, что понятно, никогда никому не стоит забывать, в результате обрамления парадно-пафосным официозом превратились в апофеоз некрокульта. Торжественные речи с самых разных, высоких и не очень трибун, начиная от главы государства и заканчивая «вытираном» АТО в глухом селе. И проклятия, проклятия, проклятия.

В адрес кого? Конечно, же, гадов-москалей. Москаль Ленин вместе с москалем Сталиным и даже москалем этническим украинцем Хрущевым сделали все, чтобы уничтожить, стереть с лица земли гордый украинский народ, но тот поплакал, похоронил своих и пошел в светлое европейское будущее.

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В 1932-1933 годах в условиях мира ленинско-сталинский коммунистический режим, за фасадом которого прятался призрак российского империализма, сознательно применял в Украине голод как жесточайшее, абсолютное оружие массового уничтожения, не оставляя миллионам украинцев никаких шансов на спасение. С помощью этого дьявольского оружия украинской нации был нанесен апокалиптический по своим масштабам и последствиям удар, - заявил бывший представитель Украины при ЕС и НАТО Владимир Василенко. - Украинскую нацию властные круги обеих империй: белой и красной, всегда рассматривали как системоразрушающий фактор и потенциальную угрозу их целостности и самому существованию.

Обычно в Европе, политики и дипломаты, став бывшими, начинают говорить какие-то внятные и разумные вещи, чего не могут делать, пока состоят при должности. Показывая тем самым, что они не безнадежны. Но Украина – це совсем другое дело. Василенко, ставший после отставки профессором Киевао-Могилянской академии, уже отметился до того целым рядом скандальных и откровенно бредовых заявлений. Так, например, он недавно отмечал, что «историческая миссия Украины состоит в том, чтобы уничтожить эту империю (Россию – прим. авт.)». А до того упрекал не кого-нибудь, а американских профессоров в том, что те не дают озвучить «настоящее» число жертв «Голодомора» и специально занижают его, чтобы оно не превысило количество жертв Холокоста.

- Есть цифра 6 млн, это цифра жертв Холокоста. Это же будет некрасиво, если число жертв Голодомора будет больше этой цифры, - на полном серьезе уверял он, приводя в качестве доказательств своей правоты озвученное немецкой статистикой «за 10 лет до начала Второй Мировой войны» цифру в 7 млн жертв голода на Украине. Познания «профессора» в истории поражают не меньше, чем в обычной арифметике, которая оказалась ему недоступна. Как за 10 лет до начала Второй Мировой, в 1929-м, немецкие статистики могли подсчитать количество жертв голода, случившегося в 1932-1933 годах, никто не объяснит. «Профессора» не смущают «мелкие» неувязки.

- Сталин поставил задачу уничтожить вторую советскую республику, а следовательно – погубить украинское крестьянство, интеллигенцию, язык, историю в понимании народа, уничтожить Украину как таковую, - кликушествует с трибуны парламента не рядовой депутат, а целая глава комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко. И мечтает. - Украина сейчас противостоит Кремлю, украинская армия одна из самых мощных в Европе. Мы даем отпор, мы стали контрибьютором европейской безопасности. И поэтому, коллеги, я бы хотела сказать, что Украина выстояла и выстоит, благодаря и вашей поддержке, в частности. И поэтому я верю, что однажды на Красной площади в Москве будет памятник жертвам голодомора, потому что будет сильная Украина.

И что им всем так далась Москва?! Им же занимающий пост президента Украины Петр Порошенко внятно скомандовал: «Геть від Москви!» А они все лезут и лезут. Мриют – на танке с флагом, но пока получается только на заработки. А флаг самые смелые, пробравшись на Красную площадь, «достают из широких штанин» (ай да Маяковский, почти угадал!). И то не до конца. И украдкой так показывают. Тоже не до конца. Чтобы только обозначить на фотографии.

Студенческие отряды Приморья должны быть обеспечены работой

Негоже откровенно врать церковному владыке, пусть и раскольнику, но главу сектантов УПЦ КП Филарета это не смущает.

- Причина Голодомора в том, что перепись населения Советского Союза показала, что украинцев в Советском Союзе – 85 млн, а россиян – 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство, которое сидело в Москве, решило уничтожить украинцев, чтобы они не преобладали над русским народом, - заявил Филарет. И все ему в глаза, похоже, Божья роса. Потому что обратиться к данным, наверное, сектантская убежденность не позволяет. Иначе он бы сам выбил табурет у себя из-под ног.

Поскольку сухие цифры сухой статистики свидетельствуют не в их пользу. В период с 1930-го года, до голодомора, население Украины выросло с 29,6 миллионов человек до 31,9 млн человек в 1933-м и до 40,46 млн человек в 1939-м. А вот в период с 1941-го по 1944-й годы оно уменьшилось с 41,96 млн человек до 33,5 миллионов. Но это, извините, не «голодомор» никакой. Это война, с которой пришел Гитлер. Которого уже начали восхвалять нынешние власти. Вместе с его украинскими пособниками, которых героизировали на Незалежной уже давно. И откровенная ложь Филарета тоже летит мимо кассы. Поскольку даже в 1929-м все население СССР составляло чуть больше 154 миллионов граждан. И куда он денет в таком случае сотни других этносов в СССР?

И ведь никто и нигде не отрицает факта глобального голода, который действительно был в начале 30-х. И страдали и вымирали деревни и на Украине, и в Поволжье, и в Сибири, и средней полосе России, и Казахстане. Даже на Северном Кавказе разыгралась эта трагедия. И можно спорить, была ли та политика неправильной или нет, был ли неурожай или нет (кстати, голод с большим количеством жертв был и в США примерно в тот же период). Но – нет. Из Киева и Харькова, Нежина и Белой церкви, Тернополя и Хмельницкого, из десятков городов и сотен деревень несется снова: «Тільки геноцид! Тільки прокляті москалі! Тільки вони нас знову образили!». А почему? Потому что, по большому счету, по их видению ситуации, «ви у всьому винні і нам повинні! І дайте грошей!»

И это рагульное село, воцарившееся в Киеве, подмявшее всех под себя, ни разу не задумается, почему при «тиране Сталине» и в «тоталитарном СССР» число украинцев почти все время росло (кроме годов войны), а теперь, при светлых цеевропейских властях и на пути в Европу падает рекордными темпами. И эту тенденцию развернуть вспять уже практически невозможно.

Вот где реальный Голодомор! Без всяких кавычек. Такой же, как подобные «цеевропейцы», устроили в России в «светлых», как сейчас говорят некоторые, 90-х.

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