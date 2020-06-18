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На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»

18 июня 2020, 02:00  •  77 • Украина
После перерыва, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, сразу в десяти украинских регионах на так называемую «культурную вахту» заступили представители местных крайне правых организаций, ставящие своей целью наказать сограждан за использование русского языка в общественных местах. Только за последние несколько дней своеобразные «языковые патрули», в состав которых в основном входят бывшие участники боевых действий в Донбассе, передали в правоохранительные органы до 300 жалоб на «публичное распространение российской пропаганды». По мнению независимых экспертов, на этом фоне Украину ждет новая волна националистической истерии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
«Я попал с корабля на бал, притом этот бал оказался шабашем откровенных нацистов», — так образно охарактеризовал инцидент, произошедший на днях в принадлежащем ему ресторане, предприниматель из Киевской области Виталий В.
Все дело в том, что в главном зале своего заведения он имел неосторожность включить трансляцию выпуска новостей российского Первого канала. Еще в момент показа заставки трое посетителей, представившиеся «дружинниками по защите украинской культуры», в грубой форме потребовали выключить программу, а получив отказ, вызвали полицию. Копы выписали предпринимателю штраф в размере 170 гривен (438 рублей) — за нарушение украинского закона «О языке», фактически запрещающего демонстрацию российского контента. Помимо прочего, правоохранители пообещали оштрафовать ресторатора на 1700 и 17 000 гривен соответственно в том случае, если ситуация повторится, а «дружинники», используя ненормативную лексику, пообещали владельцу ресторана «новую незабываемую встречу».
«Из-за карантина я уже потерял сотни тысяч гривен, — пожаловался Виталий ФАН. — Теперь, получается, у меня появятся неприятности посерьезнее, чем эпидемия».
Серьезными неприятностями «языковой патруль» пригрозил и воспитательнице детского сада в Сумской области Светлане Станиславовне. Сначала люди в камуфляжной форме, ворвавшиеся в здание садика, потребовали от пожилой женщины объяснения по поводу показа ею детям мультфильма «Ну, погоди!», а затем, оскорбив ее перед коллегами, заставили спеть первую строчку гимна Украины и «отречься от московского бреда». На вопрос воспитательницы, какие именно мультфильмы можно сегодня показывать украинским детям, националисты ответить не смогли.
«В настоящее время деятельность подобных «патрулей» украинским законодательством не регламентируется, — сказал в комментарии корреспонденту ФАН юрист Виктор Барчук. — Они действуют, что называется, на общественных началах. И вправду, за публичную демонстрацию «несанкционированной» российской аудио- и видеопродукции, а также «пропаганду российского образа жизни» на Украине предусмотрены штрафы. Этим сейчас и пользуются разного рода «патриоты», желающие искоренить все русское на украинской территории. А заодно и заработать себе политические дивиденды».
По всей видимости, новые «политические дивиденды» намерены заработать не только бывшие участники «АТО». Например, накануне группа «украинских деятелей культуры и науки» направила в Верховную раду обращение, в котором потребовала прекратить рассмотрение инициированных депутатом от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским поправок к упомянутому закону «О языке». В комментариях к предложенным поправкам он выступил за снятие запрета на российские фильмы и российскую музыку на ТВ и радио Украины.
Помимо прочего, несколько дней назад активистка партии «Свобода» в эфире одного из львовских телеканалов призвала «сознательных соотечественников» «сделать все возможное, чтобы русскоязычные граждане на Украине почувствовали себя чужими и ущербными». Детская писательница Лариса Ницой потребовала привлечь к ответственности заслуженного мастера спорта СССР Ирину Дерюгину за «русификацию будущих украинских чемпионов».
«Украину захлестывает очередная волна национализма, и официальный Киев уже не в состоянии ей противостоять», — резюмировал европейский правозащитник Александр Митц.
Поспорить с этим утверждением сложно.
Автор: Леонид Андросов

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