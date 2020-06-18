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На Украине возобновили деятельность националистические «языковые патрули»
18 июня 2020, 02:00 • 77 • Украина
После перерыва, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, сразу в десяти украинских регионах на так называемую «культурную вахту» заступили представители местных крайне правых организаций, ставящие своей целью наказать сограждан за использование русского языка в общественных местах. Только за последние несколько дней своеобразные «языковые патрули», в состав которых в основном входят бывшие участники боевых действий в Донбассе, передали в правоохранительные органы до 300 жалоб на «публичное распространение российской пропаганды». По мнению независимых экспертов, на этом фоне Украину ждет новая волна националистической истерии. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Все дело в том, что в главном зале своего заведения он имел неосторожность включить трансляцию выпуска новостей российского Первого канала. Еще в момент показа заставки трое посетителей, представившиеся «дружинниками по защите украинской культуры», в грубой форме потребовали выключить программу, а получив отказ, вызвали полицию. Копы выписали предпринимателю штраф в размере 170 гривен (438 рублей) — за нарушение украинского закона «О языке», фактически запрещающего демонстрацию российского контента. Помимо прочего, правоохранители пообещали оштрафовать ресторатора на 1700 и 17 000 гривен соответственно в том случае, если ситуация повторится, а «дружинники», используя ненормативную лексику, пообещали владельцу ресторана «новую незабываемую встречу».
Серьезными неприятностями «языковой патруль» пригрозил и воспитательнице детского сада в Сумской области Светлане Станиславовне. Сначала люди в камуфляжной форме, ворвавшиеся в здание садика, потребовали от пожилой женщины объяснения по поводу показа ею детям мультфильма «Ну, погоди!», а затем, оскорбив ее перед коллегами, заставили спеть первую строчку гимна Украины и «отречься от московского бреда». На вопрос воспитательницы, какие именно мультфильмы можно сегодня показывать украинским детям, националисты ответить не смогли.
По всей видимости, новые «политические дивиденды» намерены заработать не только бывшие участники «АТО». Например, накануне группа «украинских деятелей культуры и науки» направила в Верховную раду обращение, в котором потребовала прекратить рассмотрение инициированных депутатом от партии «Слуга народа» Максимом Бужанским поправок к упомянутому закону «О языке». В комментариях к предложенным поправкам он выступил за снятие запрета на российские фильмы и российскую музыку на ТВ и радио Украины.
Помимо прочего, несколько дней назад активистка партии «Свобода» в эфире одного из львовских телеканалов призвала «сознательных соотечественников» «сделать все возможное, чтобы русскоязычные граждане на Украине почувствовали себя чужими и ущербными». Детская писательница Лариса Ницой потребовала привлечь к ответственности заслуженного мастера спорта СССР Ирину Дерюгину за «русификацию будущих украинских чемпионов».
Поспорить с этим утверждением сложно.
Автор: Леонид Андросов
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