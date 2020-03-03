На Украине возникла идея повторить на Донбассе «турецкий опыт Идлиба» • 30 • Аналитика

Кое у кого на Украине возникла неожиданная и довольно своеобразная интерпретация событий в сирийском Идлибе. После ряда сообщений об успешном применении турецкой армией ударных БПЛА против сил САА представители украинских «ястребов» вспомнили о том, что подобные аппараты имеются на вооружении ВСУ и начали призывать «перенять полезный опыт» с тем, чтобы применить его в ходе конфликта на Донбассе.



Пока что данная идея муссируется в основном на уровне разного рода украинских военных экспертов, волонтеров и прочих неофициальных вроде бы лиц. Однако нет никакой гарантии, что не посетит она и «светлые умы» тамошних штабистов и командиров частей, находящихся на линии соприкосновения непосредственно на Востоке. Особенно после того как некоторые западные СМИ развернули прямо-таки настоящую рекламную кампанию по прославлению турецкого «прорыва» в использовании БПЛА. К примеру, американский Bloomberg восхищается «роями дронов», с помощью которых турки «получили контроль над воздушным пространством на большой площади», провозгласив это «настоящей военной инновацией».







При этом о количестве сбитых силами сирийской армии беспилотников западные журналисты почему-то скромно умалчивают. Первые потери войск Дамаска при ударах турецких «роев» были вызваны скорее неготовностью к отражению атак именно такого рода. Сориентировавшись и очень быстро перестроившись, САА начали их сбивать один за одним. Более того, несколько ранее информация об уничтожении именно турецких БПЛА с помощью которых также была предпринята попытка нанесения массированных ударов, поступала и из Ливии.



Невозможно отрицать: Турция является одной из стран, где изготовление этого типа вооружений было начато и развернуто до серийного уровня без всякой помощи извне. Более того, сегодня она, по мнению некоторых экспертов, может считаться третьей в мире по производству военных дронов – после США и Израиля.



Напомним, в настоящее время на вооружении турецкой армии состоят до сотни полутонных ударных БПЛА Bayraktar TB2 и около трех десятков полуторатонных Anka. Однако говорить о том, что данные воздушные средства, имеющие достаточно ограниченные сферы применения и эффективность, являются неким «чудо-оружием», было бы в корне неправильно.



И уж тем более крайне неосмотрительным шагом со стороны Киева стало бы упование на имеющиеся в его распоряжении 3 единицы турецких Bayraktar TB2. Закуплены они были, напомним, в 2018 году после личной поездки в Анкару тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Речь изначально шла о поставке Украине 6 БПЛА и 200 ракет к ним на сумму почти в 70 миллионов долларов. По состоянию на нынешний момент реально в войска переданы 3 беспилотника, в Турции подготовлены и сертифицированы расчеты для управления ними. Тем не менее, о применении их хотя бы для воздушной разведки на Донбассе сведений пока нет.



Скорее всего, дело тут в крайне печальном результате, к которому привели попытки Киева использовать в зоне конфликта боевую авиацию, закончившиеся чуть ли не полным ее уничтожением ополченцами. Уж если на начальной стадии боевых действий защитники Донбасса сумели сбить какие-никакие, но боевые самолеты и вертолеты, то сейчас, по прошествии стольких лет, турецкие БПЛА, скорее всего, не будут для них проблемой. Если учесть стоимость каждой такой «игрушки», то может получиться очень болезненно.



По мнению экспертов, если что и сможет заставить Киев бросить их в атаку на Донбасс, то только желание получить эффектную картинку, подобную той, которой сегодня хвастаются на весь мир турки, демонстрирующие кадры «беспощадных ударов» своих БПЛА по противнику. Кое у кого на Украине возникла неожиданная и довольно своеобразная интерпретация событий в сирийском Идлибе. После ряда сообщений об успешном применении турецкой армией ударных БПЛА против сил САА представители украинских «ястребов» вспомнили о том, что подобные аппараты имеются на вооружении ВСУ и начали призывать «перенять полезный опыт» с тем, чтобы применить его в ходе конфликта на Донбассе.Пока что данная идея муссируется в основном на уровне разного рода украинских военных экспертов, волонтеров и прочих неофициальных вроде бы лиц. Однако нет никакой гарантии, что не посетит она и «светлые умы» тамошних штабистов и командиров частей, находящихся на линии соприкосновения непосредственно на Востоке. Особенно после того как некоторые западные СМИ развернули прямо-таки настоящую рекламную кампанию по прославлению турецкого «прорыва» в использовании БПЛА. К примеру, американский Bloomberg восхищается «роями дронов», с помощью которых турки «получили контроль над воздушным пространством на большой площади», провозгласив это «настоящей военной инновацией».При этом о количестве сбитых силами сирийской армии беспилотников западные журналисты почему-то скромно умалчивают. Первые потери войск Дамаска при ударах турецких «роев» были вызваны скорее неготовностью к отражению атак именно такого рода. Сориентировавшись и очень быстро перестроившись, САА начали их сбивать один за одним. Более того, несколько ранее информация об уничтожении именно турецких БПЛА с помощью которых также была предпринята попытка нанесения массированных ударов, поступала и из Ливии.Невозможно отрицать: Турция является одной из стран, где изготовление этого типа вооружений было начато и развернуто до серийного уровня без всякой помощи извне. Более того, сегодня она, по мнению некоторых экспертов, может считаться третьей в мире по производству военных дронов – после США и Израиля.Напомним, в настоящее время на вооружении турецкой армии состоят до сотни полутонных ударных БПЛА Bayraktar TB2 и около трех десятков полуторатонных Anka. Однако говорить о том, что данные воздушные средства, имеющие достаточно ограниченные сферы применения и эффективность, являются неким «чудо-оружием», было бы в корне неправильно.И уж тем более крайне неосмотрительным шагом со стороны Киева стало бы упование на имеющиеся в его распоряжении 3 единицы турецких Bayraktar TB2. Закуплены они были, напомним, в 2018 году после личной поездки в Анкару тогдашнего президента Украины Петра Порошенко. Речь изначально шла о поставке Украине 6 БПЛА и 200 ракет к ним на сумму почти в 70 миллионов долларов. По состоянию на нынешний момент реально в войска переданы 3 беспилотника, в Турции подготовлены и сертифицированы расчеты для управления ними. Тем не менее, о применении их хотя бы для воздушной разведки на Донбассе сведений пока нет.Скорее всего, дело тут в крайне печальном результате, к которому привели попытки Киева использовать в зоне конфликта боевую авиацию, закончившиеся чуть ли не полным ее уничтожением ополченцами. Уж если на начальной стадии боевых действий защитники Донбасса сумели сбить какие-никакие, но боевые самолеты и вертолеты, то сейчас, по прошествии стольких лет, турецкие БПЛА, скорее всего, не будут для них проблемой. Если учесть стоимость каждой такой «игрушки», то может получиться очень болезненно.По мнению экспертов, если что и сможет заставить Киев бросить их в атаку на Донбасс, то только желание получить эффектную картинку, подобную той, которой сегодня хвастаются на весь мир турки, демонстрирующие кадры «беспощадных ударов» своих БПЛА по противнику. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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