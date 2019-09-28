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На Украине возмутились поведением пресс-секретаря Зеленского

28 сентября 2019, 15:54  •  137 • Украина
Национальный союз журналистов Украины призвал пресс-секретаря президента страны Владимира Зеленского Юлию Мендель пересмотреть отношение к журналистам и извиниться за «некорректные заявления и досадные ситуации».
 
РИА Новости
 

Об этом в своём Facebook написал глава украинского союза журналистов Сергей Томиленко.

«Национальный союз журналистов Украины обращается к офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли», — призвал глава НСЖУ.

Также он заявил, что команде Зеленского нужно выстраивать «корректные отношения с журналистами».

Томиленко добавил, что пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов.

Как сообщает ТАСС, 27 сентября в сети появилось видео того, как Мендель оттолкнула журналиста проекта «Схемы: коррупция в деталях», пытавшегося на улице задать вопросы Зеленскому и главе его офиса Андрею Богдану.

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