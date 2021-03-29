На Украине возмутились переговорами по Донбассу при участии трех стран

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Незалежную не устраивает конференция без ее участия

Украинская сторона считает невозможным проведение нормандского саммита лишь при участии РФ, ФРГ и Франции. Таким образом, Киев отреагировал на подготовку конференции при участии президента России Владимира Путина, французского лидера Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время проводятся переговоры для подготовки конференции, однако без участия Украины. Пресс-секретарь президента России также отметил, что одной из ключевых тем мероприятия станет донбасский конфликт. Информации о конкретной дате предстоящего мероприятия нет.

Позднее на новость отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. По словам спикера ведомства Олега Николенко, для урегулирования донбасского конфликта не обойтись без привлечения участия Киева.

"Наша позиция – ничего об Украине без Украины", – приводит заявление украинского госслужащего издание "Европейская правда".



Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной также заявили, что все переговоры в нормандском формате проводятся при участии Украины, России, ФРГ и Франции. Лишь в полноценном составе участники способны "достичь сдвигов" в донбасском кризисе и вопросе обеспечения мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

Николенко также добавил, что украинские власти проводят активные действия для возобновления Нормандского саммита на фоне "усиления обстрелов" позиций ВСУ в Донбассе.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник выразил уверенность, что вхождение Донбасса в состав России остается лишь вопросом времени.